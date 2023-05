Captan un par de galaxias extremadamente brillantes interactuando entre sí

El telescopio espacial Hubble -operado de manera conjunta por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA)- logró captar un par de galaxias que están interactuando entre sí.

La agencia espacial estadounidense comunicó este miércoles que ambos sistemas estelares, identificados como AM 1214-255, son extremadamente brillantes, puesto que contienen núcleos galácticos activos (AGN, por sus siglas en inglés). Los AGN son las regiones centrales brillantes de las galaxias.

Esto se debe a que la fricción extrema en la materia que gira alrededor de los agujeros negros supermasivos centrales provoca que se libere luz en todo el espectro electromagnético, lo que hace que los AGN opaquen a todas las demás estrellas de las galaxias anfitrionas.

La galaxia más cercana al centro de la imagen fue capturada por el Hubble como parte de un estudio que recopila un conjunto de datos sobre los AGN cercanos. Se espera que se convierta en un recurso útil para astrónomos cuyas investigaciones estén relacionadas con la física de los AGN, los agujeros negros supermasivos y las estructuras de las galaxias que los albergan.

Interacting galaxies, known as AM 1214-255, shine bright in this new view from Hubble!

Both galaxies contain active galactic nuclei, which are luminous central regions that host a black hole. Learn more for #BlackHoleWeek: https://t.co/CNy2vYRNGU pic.twitter.com/5H9ffzDfkr

— Hubble (@NASAHubble) May 3, 2023