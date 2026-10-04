China pone a punto su ‘sol artificial’ para generar energía en la Tierra

Una vez completado, el BEST podría convertirse en la primera instalación del mundo diseñada para demostrar la generación continua de electricidad mediante este proceso físico.

China dio un nuevo paso en el desarrollo de la energía de fusión nuclear con la puesta en servicio del campus del proyecto Tokamak Superconductor Experimental de Plasma en Combustión (BEST, por sus siglas en inglés), conocido como el ‘sol artificial’ chino.

La instalación, ubicada en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, forma parte de los esfuerzos del país por acelerar la transición de la investigación básica a aplicaciones de ingeniería a gran escala en el campo de la fusión nuclear. El BEST es un dispositivo experimental de nueva generación desarrollado íntegramente por China con el objetivo de reproducir en la Tierra las reacciones de fusión que ocurren en el interior del Sol para obtener una fuente de energía limpia y prácticamente inagotable.

El primero del mundo

Según el cronograma oficial, la construcción del BEST debería completarse a finales de 2027. Después se realizarán demostraciones de generación eléctrica mediante fusión de deuterio y tritio alrededor de 2030, con el objetivo de verificar la viabilidad comercial de esta tecnología.

China ha acelerado en los últimos años el desarrollo de la fusión nuclear. En enero de 2025, el proyecto EAST —otro de los reactores experimentales del país— mantuvo plasma a una temperatura de 100 millones de grados Celsius durante 1.066 segundos, un récord mundial. Además, en junio de este año concluyeron con éxito las pruebas de dos imanes superconductores clave para futuros reactores de fusión.

Una vez completado, el BEST podría convertirse en la primera instalación del mundo en demostrar la generación de electricidad mediante este proceso físico.