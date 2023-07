Detectan las primeras partículas fantasma provenientes de la Vía Láctea (FOTO)

Un grupo internacional de científicos reportó este jueves, en la revista Science, la primera evidencia relacionada con la emisión de neutrinos de alta energía provenientes de la Vía Láctea, lo que significa que hay fuentes cercanas en el interior de nuestra galaxia que generan estas peculiares partículas.

Los neutrinos son unas partículas subatómicas que pueden atravesar la mayor parte de la materia sin ser detectadas, por lo que son denominadas ‘partículas fantasmas’. Jim Madsen, investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison, explicó que estos pequeños objetos se originan a partir de eventos astronómicos extremos, como agujeros negros o explosiones estelares, y viajan sin dificultades en el espacio y la materia.

