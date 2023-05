Dos nuevas especies de mariposa reciben el nombre del malvado Sauron de ‘El Señor de los Anillos’

Los científicos bautizaron dos nuevas especies de mariposa en honor a Sauron, el antagonista de la saga de ‘El Señor de los Anillos’ de J.R.R. Tolkien. El motivo de haberle dado ese nombre es que las alas de los lepidópteros son de color anaranjado con anillos negros, un diseño que a los biólogos les recordó el Ojo de Sauron tal y como lo representó Peter Jackson en su trilogía sobre el universo de la Tierra Media.

El grupo de investigadores, formado por más de 30 científicos de todo el mundo, estudió durante 10 años la subtribu de mariposas Euptychiina y analizó más de 400 especies diferentes, buscando entre ellas diferencias en el aspecto y el código genético. Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista científica Systematic Entomology.

