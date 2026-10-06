El insecto gigante que regresa de la ‘extinción’

El insecto más pesado de Nueva Zelanda se ha salvado de la extinción, informó la agencia de noticias local News Wire.

El wetapunga gigante, cuyos ejemplares sobrevivieron únicamente en la isla Little Barrier, era una especie en peligro de extinción, pues su población fue disminuyendo en esa isla y desapareció en el resto del país. Si bien en 2004, erradicaron a las ratas del Pacífico (‘Rattus exulans’), cuando los científicos volvieron a censar anualmente a los wetapunga durante los siguientes cinco años, encontraron muy pocos especímenes, señala un artículo publicado en New Zealand Journal of Zoology.

Tras 15 años de cría selectiva, 11.000 individuos han sido reintroducidos con éxito en zonas donde no se ven amenazados por depredadores invasores ni por la pérdida de su hábitat, de acuerdo con el Departamento de Conservación nacional. Antes de liberar a los insectos, los científicos los alimentaron con follaje fresco, hojas caídas y hojuelas de pescado, que les proporcionan proteínas en una cantidad suficiente para la supervivencia de las crías.

El wetapunga, conocido oficialmente como ‘Deinacrida heteracantha’, es el miembro más pesado de la familia de los ortópteros, que incluye saltamontes y grillos, pues puede pesar lo mismo que un ratón. Una hembra adulta alcanza aproximadamente los 10 cm de largo, mientras que la extensión de sus extremidades llega a los 20 cm, indica The Guardian.

New Zealand’s heaviest insect, the #Wētāpunga, has been taking big steps toward a population boom, with the success of a ground-breaking breeding and conservation programme. https://t.co/3run1y0VEV — Rewilding Academy (@rewildacademy) October 5, 2026

El insecto se encontraba antiguamente en las regiones neozelandesas de Northland y Auckland, pero la deforestación y la introducción de depredadores, como ratas y armiños, luego de la colonización europea produjeron su extinción en la mayoría de los lugares, excepto en Little Barrier, una reserva natural libre de depredadores al noreste de Auckland.