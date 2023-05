El róver Perseverance captura una impresionaste vista del cráter Belva en Marte (VIDEO)

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA publicó este jueves una sorprendente imagen de un gran cráter de impacto, conocido como Belva, situado dentro del cráter marciano Jezero, donde aterrizó el róver Perseverance en febrero de 2021.

La NASA eligió esta depresión topográfica de 45 kilómetros de diámetro porque se piensa que alguna vez estuvo cubierta por agua, además de haber albergado el antiguo delta de un río, lo que podría revelar evidencias del pasado húmedo del planeta rojo. El cráter Jezero está ubicado en el borde occidental de la llanura Isidis Planitia, al norte del ecuador de Marte.

Por otro lado, el cráter Belva, que mide 0,9 kilómetros de ancho, se originó por el impacto de un meteorito hace miles de millones de años. En su interior existen múltiples localizaciones de lecho rocoso expuesto, así como una región en donde las capas sedimentarias están bruscamente inclinadas hacia abajo.

Zooming in on Belva Crater. Places like this, where nature has done the excavating for you, can be great for getting a look at exposed rocks from under the surface. Hooray for meteorites! ☄️

