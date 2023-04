El róver Perseverance ha perdido a su ‘mascota’ marciana

El róver Perseverance ha perdido una roca que ha estado cargando en su rueda delantera izquierda durante 427 soles o días marcianos. Este jueves, el equipo de la NASA de control del róver descubrió que la roca ya no se encontraba allí. El hallazgo se llevó a cabo a partir del análisis de una imagen de una de las cámaras fotográficas diseñadas para evitar peligros (Hazcam), montadas en la parte frontal y trasera del vehículo explorador.

El Dr. Gwénaël Caravaca, geólogo marciano que trabaja con el instrumento SuperCam del róver, informó de esta novedad en Twitter y compartió una imagen de la roca en la citada rueda. «Pasó 427 soles con nosotros (¡más de un año terrestre!), y viajó unos 10 km desde el sol 341″, escribió Caravaca. «Adiós amigo rocoso, ¡te extrañaremos!», agregó.

También compartió un tuit de la imagen con la mala noticia de la desaparición de la roca.

— Dr. Gwénaël Caravaca 🔴 ⛏ (@GCC_Mars) April 20, 2023