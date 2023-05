El telescopio espacial James Webb revela nuevos detalles sobre un misterioso ‘minineptuno’

El telescopio espacial James Webb ha revelado nuevos detalles sobre el ‘minineptuno’ GJ 1214 b, que hasta ahora «era en gran medida impenetrable para las observaciones», según un comunicado publicado esta semana por la NASA.

True to its name, a mini-Neptune is kind of like Neptune, but fun-sized. These exoplanets have thick, hazy atmospheres that can be difficult to peer through. Now Webb has lifted the curtain with the closest look yet at mini-Neptune GJ 1214 b (illustrated): https://t.co/ecY6lPioYV

