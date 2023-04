El telescopio James Webb capta extraordinarias imágenes de la colisión de dos galaxias de espiral

El telescopio espacial James Webb de la NASA capturó extraordinarias imágenes de un brillante estallido de formación estelar provocado por la colisión de dos galaxias a 250 millones de años luz, en la constelación de Serpens.

De acuerdo a la agencia estadounidense, el objeto celeste Arp 220 se compone de dos espirales en proceso de fusión con una luminosidad de más de un billón de soles. En comparación, la Vía Láctea tiene una luminosidad que ronda los 10.000 millones de soles.

Según estiman los expertos de la NASA, la colisión de las dos galaxias comenzó hace unos 700 millones de años. Como resultado, se desencadenó una enorme explosión de formación estelar de unos 5.000 años luz de diámetro.

hey girl, are you an ULIRG? because you shine brighter than a trillion suns ✨

Arp 220 is an ultra-luminous infrared galaxy (ULIRG) that emits 300 times more light than the Milky Way. It also happens to glow brightest in infrared light, Webb’s specialty: https://t.co/EF5ygizgyA pic.twitter.com/KRgQ03DI3e

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) April 17, 2023