Helicóptero marciano Ingenuity de la NASA ‘llama a casa’ tras dos meses sin contacto

El helicóptero Ingenuity de la NASA, utilizado en la exploración de Marte, restableció la comunicación con los controladores del centro de operaciones de Laboratorio de Propulsión a Chorro, luego de que se perdiera el contacto durante 63 días.

De acuerdo a la agencia espacial, el corte en las comunicaciones se produjo el pasado 26 de abril, cuando el helicóptero aterrizaba tras completar su vuelo número 52, en el que tomó fotografías de la superficie marciana para los investigadores de la misión Perseverance.

Según informó la NASA, el contacto con el dispositivo se perdió debido a que una colina se interpuso entre el sitio de aterrizaje del Ingenuity y el róver Perseverance, que actúa como una antena repetidora de ondas de radio entre el helicóptero y los controladores de la misión en tierra.

Are you there, Earth? It’s the #MarsHelicopter.

Ingenuity has reestablished contact with @NASAPersevere following two months of radio silence.

https://t.co/eQylNmtaaW pic.twitter.com/zcdeiuyBwQ

— NASA JPL (@NASAJPL) June 30, 2023