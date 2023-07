La multiplicación de manchas solares eleva el temor a potentes tormentas geomagnéticas

Durante el mes de junio, el Sol generó más de 160 manchas solares, la mayor cifra mensual en más de dos décadas, lo que aumenta la preocupación de los expertos ante la posibilidad de que se registren fuertes eventos climáticos espaciales en los próximos meses y años, informó este lunes la revista digital Space.

Las predicciones en el ciclo solar actual eran de 125 manchas solares mensuales, pero parece ser que el ciclo se está intensificando más rápido de lo que había previsto la NASA y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El Sol está ahora a punto de generar poco menos de 200 manchas solares mensuales y podría llegar a su máximo dentro de un año.

Este mes, una mancha que presenta densos y fuertes campos magnéticos desató una potente llamarada solar que causó un apagón temporal de radio en el oeste de EE.UU. El medio advierte que esos eventos podrían ser más comunes en un futuro cercano cuando el ciclo solar llegue a su máximo.

Cabe recordar que las partículas energéticas solares pueden dañar los sistemas electrónicos de los satélites, afectar señales de GPS y dejar fuera de servicio a redes eléctricas en la tierra.

El año pasado, la empresa aeroespacial estadounidense SpaceX perdió 40 satélites Starlink debido a una tormenta geomagnética.

HIGHEST MONTHLY AVERAGED SUNSPOT NUMBER SINCE SEPTEMBER 2002! The June 2023 SNN was 163.4 the highest value for over 20 years. The CM model is now forecasting a peak for SC25 of just under 200, the CM model at 125 (SC42 was 116). Any Grand Solar Minimum believers left out there? pic.twitter.com/uw0JCeooe1

— Keith Strong (@drkstrong) July 1, 2023