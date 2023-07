Profesor de Harvard asegura haber encontrado fragmentos de tecnología alienígena en el fondo del mar

El astrónomo y profesor de la Universidad Harvard (EE.UU.) Avi Loeb asegura haber encontrado fragmentos de tecnología alienígena en un meteorito que se estrelló en las aguas de Papúa Nueva Guinea en enero del 2014.

«Es la primera vez que los humanos tienen en sus manos material de un gran objeto que vino del espacio interestelar«, dijo Loeb el miércoles en una entrevista con el medio NewsNation, mientras mostraba un recipiente con el material hallado.

Harvard professor Avi Loeb believes he has found fragments of alien technologyhttps://t.co/bxmdNOeNrJ @Harvard @AstronomyMag @CBSNews @Alienware @alienfrends @USASpaceCommand @themeteor @NASA pic.twitter.com/AQuyUrtrI0

