Publican la primera imagen directa de un agujero negro que expulsa un potente chorro

Un grupo de astrónomos ha revelado la primera imagen directa de un agujero negro que expulsa un potente chorro de materia, según queda recogido en un artículo publicado este miércoles en la revista Nature. Se trata de la sombra del agujero negro del centro de la galaxia Messier 87 (M87).

Las observaciones se realizaron en 2018 con telescopios del Global Millimetre VLBI Array, el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array —del que es socio el Observatorio Europeo Austral— y el Telescopio de Groenlandia.

1/ 📢 #BreakingNews: astronomers have obtained a new image of the #BlackHole at the centre of the M87 galaxy. For the first time we see both the black hole’s shadow and its powerful jet together in the same image.

📷 R.-S. Lu (SHAO), E. Ros (MPIfR), S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF) pic.twitter.com/5OTBQUmRwq

— ESO (@ESO) April 26, 2023