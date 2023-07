SpaceX lanza el telescopio Euclid, que explorará el lado oscuro del universo (VIDEO)

Un cohete Falcon 9 de SpaceX despegó este sábado desde la Estación de la Fuerza Espacial de EE.UU., en Cabo Cañaveral (Florida), con el propósito de colocar en órbita el telescopio Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA), que se encargara de estudiar la materia y la energía oscura del universo.

De acuerdo con la compañía de Elon Musk, el dispositivo será colocado en una la órbita de transferencia Sol-Tierra L2, también conocida como punto de L2 de Lagrange.

Asimismo, comentó que el propulsor de la primera etapa aterrizó en la plataforma marítima autónoma A Shortfall of Gravitas, que está ubicada en el océano Atlántico. Este propulsor anteriormente fue utilizado en la misión espacial Axiom 2 (Ax-2), que fue el segundo vuelo comercial de la empresa estadounidense Axiom Space.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/iHbNY1uh8e

— SpaceX (@SpaceX) July 1, 2023