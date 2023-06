Virgin Galactic realiza con éxito su primer lanzamiento comercial de un avión espacial suborbital

La compañía estadounidense Virgin Galactic informó este jueves que su nave espacial SpaceShipTwo, denominada como VSSUnity, despegó exitosamente desde el sitio de lanzamiento Spaceport America, en el estado de Nuevo México.

Se trata del primer vuelo suborbital de Virgin Galactic, nombrado como ‘Galactic 01’, así como de su primera misión científica. La empresa envió seis personas al espacio (cuatro tripulantes y dos pilotos), además de los dos pilotos del avión de transporte VMS Eve, que se encargó de liberar la nave tripulada VSS Unity cuando alcanzó los 15.000 metros de altura.

Los integrantes realizaron 13 experimentos científicos, en su mayoría para aplicaciones médicas, a lo largo de seis etapas de vuelo. La tripulación del VSS Unity estuvo integrada por Walter Villadei y Angelo Landolfi de la Fuerza Aérea Italiana, Pantaleone Carlucci del Consejo Nacional de Investigación de Italia y Colin Bennett de Virgin Galactic.

Después de completar su misión científica, denominada ‘Virtute 1’, la compañía anunció que la nave VSS Unity estaba retornando al sitio de donde despegó. Finalmente, Virgin Galactic aseguró que «los pilotos, la tripulación y la nave espacial han aterrizado sin problemas» en el sitio de lanzamiento Spaceport America.

Welcome back to Earth, #Galactic01! Our pilots, crew and spaceship have landed smoothly at @Spaceport_NM. pic.twitter.com/f8YQowQN2x — Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023

En el futuro, Virgin Galactic planea realizar vuelos mensuales de sus vehículos con tripulaciones comerciales a bordo. El precio del boleto se estima en 450.000 dólares. Entre los planes de la empresa propiedad de Richard Branson para el 2026 se encuentran lanzar un nuevo avión espacial clase Delta con la capacidad de volar al espacio una vez por semana.