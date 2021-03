Del clima ventoso a la interferencia rusa: Los mejores memes sobre la caída de Biden en las escaleras del avión presidencial

El tropezón del mandatario provocó una ola de bromas en las redes sociales

Joe Biden tuvo su primer gran momento incómodo como mandatario de EE.UU. cuando este viernes se cayó por las escaleras mientras abordaba el Air Force One. Tropezó tres veces mientras se subía al avión presidencial en Maryland, y los usuarios de las redes sociales no le pudieron perdonar.

Algunos usuarios de Twitter se burlaron de Biden, siendo la persona de mayor edad en asumir el cargo presidencial, sugiriéndole otras maneras para subir las escaleras.

Probably due to the high influx of new Biden memes.pic.twitter.com/2PMvO7lxWt https://t.co/Khb7rw4KeV — Benny (@bennyjohnson) March 19, 2021

Siguiendo la misma línea, otros internautas imaginaron la reacción de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, quien en caso de muerte o incapacidad física de Biden asumiría el poder.

Kamala seeing Joe Biden fall 3 times going up the stairs of Air Force 1 pic.twitter.com/7xowwAFfd8 — Anthony James ✞🦇 (@SaintZoZo) March 19, 2021

Kamala Harris watching Joe Biden fall down the stairs like: pic.twitter.com/iYEW4jmPe6 — Dangerous Opinion Giver 🇺🇸🇲🇨 (@SocietyReviews) March 19, 2021

Por su parte, la Casa Blanca restó importancia al incidente, culpando al clima ventoso y asegurando al público estadounidense que su líder estaba 100 % bien después del tropiezo. Como era de esperar, no faltaron bromas sobre esta excusa.

«¡Biden tratando de subir las escaleras al Air Force One con un ligero viento!», escribió un usuario en Twitter.

Biden trying to go up the stairs to Air Force One in a slight wind! pic.twitter.com/QvgjvUIaWp — Joyce Day (@Daytobehappy) March 19, 2021

Algunos ofrecieron sus respectivas versiones de lo ocurrido. «Vale, vale, ahora tiene sentido», tuiteó un internauta, adjuntando un ‘clip’ que muestra al expresidente Donald Trump, golpeando una pelota de golf que aterriza en la cabeza de Biden y provoca la caída.

Pero varias personas bromearon que la situación podría haber sido consecuencia de la reciente entrevista de Biden en la que calificó al presidente ruso, Vladímir Putin, como «un asesino».

«¿Y qué hay de Putin que dijo en su respuesta de ayer a Biden: ‘Debe cuidar su salud…’ Coincidencia o alguien fue designado para lavar la alfombra de la escalera con una cáscara de plátano?», sugirió una internauta.

And what about Putin who said in his yesterday’s answer to Biden: He should take care of his health…Coincidence or somebody was appointed to wash the stair’s carpet with a banana peel ? pic.twitter.com/q9hw1xGXzz — marie france revelin (@abdeline) March 20, 2021

«Un acto descarado de interferencia rusa: la escalera del Air Force One era un activo de Putin», escribió otra persona en Twitter.