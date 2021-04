China sugiere enviar el agua contaminada de la central nuclear de Fukushima a EE.UU. ya que Washington apoya que sea vertida al mar

Estados Unidos debería aceptar recibir el agua radiactiva de la central nuclear japonesa de Fukushima si de verdad cree que esta es lo suficientemente segura como para ser vertida al mar, ha sugerido la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying.

En dos tuits publicados este miércoles, la vocera reafirmó la oposición de su país a los planes de verter más de un millón de toneladas de agua contaminada anunciados por Tokio esta semana.

«Japón y EE.UU. declaran que el agua nuclear residual tratada de la central de Fukushima cumple con las normas internacionales de seguridad e incluso que es potable. Entonces, ¿por qué no se queden con el agua? ¿O, tal vez, enviarla a EE.UU.?», escribió Hua, acompañando el texto con viñetas que ilustran cómo los residuos afectarían al agua potable y a la salud humana.

#Japan and the #US claim that the treated nuclear waster water from the #Fukushima nuclear power plant is in accordance with international safety standards and even drinkable, then why don’t they keep the water for themselves? or maybe ship it to the US? pic.twitter.com/qsSwJbufjF

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 14, 2021