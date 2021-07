Calculan que la ola de calor extremo en Canadá pudo causar la muerte de mil millones de animales marítimos

La ola de calor sin precedentes que golpeó el oeste de EE.UU. y Canadá a finales de junio, habría causado la muerte de más de mil millones de animales marítimos, según estiman los expertos.

La semana pasada, temperaturas récord de casi 49 °C originaron cientos de incendios y al menos 500 muertes en varias regiones de EE.UU. y de Canadá. La ‘cúpula de calor’ hizo que cientos de almejas se cocieran en una playa de Washington a causa de las altas temperaturas.

Un biólogo canadiense de la Universidad de Columbia Británica, Christopher Harley, detectó con su equipo un fenómeno similar en la playa de Vancouver, Canadá, donde miles de mejillones, almejas y estrellas del mar se estaban pudriendo en la playa.

‘Heat dome’ probably killed 1bn marine animals on Canada coast, experts sayhttps://t.co/MNHfka2XT4

British Columbia scientist says heat essentially cooked mussels: ‘The shore doesn’t usually crunch when you walk’ pic.twitter.com/omzer4pZvP

