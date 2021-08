Sébaco: Pierde a su joven esposa y llama a cuidarse del Covid19

«Por favor cuídense», fue lo que redactó un joven viudo de Sébaco que perdió a su esposa llamada Fernanda Junieth Martínez Escorcia, de 23 años.

«A los que lean esto les doy el consejo que tomemos conciencia de la situación en la que estamos con esta pandemia que nos ha venido a quitar los abrazos, besos, familias enteras, amigos, matrimonios y muchas cosas más», redactó Rolando Alexander Díaz Rodríguez en su cuenta de twitter.

«Cuidémonos todos, que es la única forma que vamos a conservar a las personas que tanto amamos, porque es duro perder a un ser querido que tenía sueños, ilusiones, metas y quién mejor que yo para decirlo, si lo he vivido en carne propia con mi esposa», manifestó.

«Un día como hoy nos conocimos y ya hoy estaríamos cumpliendo 35 meses mi amor.1 mes y serían 3 años mi amor 3 años en los que me demostraste que el amor si existe, pero no me enseñaste a vivir sin ti, ya son 2 días que no se de tu vida», recordó.

Lamenta «no contábamos con que llegando a casi tus 8 meses de embarazo, nos íbamos a contagiar de este virus que está quitándonos personas que realmente amamos y tanto que nos cuidamos todos esos meses mi amor».

«Mi amor quiero que sepas que eres el amor de mi vida y de haber sabido que me ibas a durar tan poco te hubiese dado mucho más amor del que no te pude dar, se que te hice feliz pero me hubiese gustado que esa felicidad nos durará toda la vida,descansa en paz mi reina», finalizó.

La familia de este joven matrimonio ha sido azotada por el virus. Sus propios familiares han confirmado que la mamá de Fernanda Junieth se encotnraba delicada de salud desde el pasado viernes, también internada en el mismo centro médico dónde ella estaba.

Fernanda Junieth no pudo más contra el Covid-19, la madrugada del pasado jueves 26 de agosto fue sepultada unas horas después en su ciudad natal.

Sus gemelitas nacieron por cesárea una semana antes de que ella falleciera por complicaciones de la enfermedad.