El Tribunal Superior de Justicia de Londres aprobó este viernes extraditar a Estados Unidos al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. El Tribunal de Apelación de Londres devolvió el caso de la extradición de Assange a EE.UU. a un tribunal inferior de Westminster, mientras el fundador de WikiLeaks sigue encarcelado.

La corte señaló que está satisfecha con las garantías de la parte estadounidense de que Assange no será sometido al duro régimen conocido como medidas administrativas especiales cuando esté bajo custodia en el país norteamericano. El juez afirmó que la defensa de Assange tiene derecho a impugnar el veredicto presentando un recurso. «El tribunal permite presentar el recurso», señaló.

Por su parte, la pareja del fundador de WikiLeaks, Stella Moris, calificó la decisión como «un grave error judicial». «¿Cómo puede ser justo, cómo puede ser correcto, cómo puede ser posible extraditar a Julian al mismo país que planeó matarlo?», lamentó. Asimismo, Moris aseguró que la defensa presentará un recurso «lo antes posible».

BREAKING: High Court decision “Grave miscarriage of justice,” says Julian Assange’s fiancée, as a UK court overturns an earlier decision blocking the extradition of Julian Assange to the United States | @StellaMoris1 #FreeAssangeNOW #AssangeCase pic.twitter.com/Jc98oAfvuP

Reporteros Sin Fronteras también ha condenado la decisión del tribunal. «Creemos firmemente que Julian Assange fue perseguido por sus contribuciones al periodismo», escribió en Twitter el secretario general de la organización, Christophe Deloire. Asimismo, advirtió que el caso puede tener «peligrosas consecuencias para el futuro de la libertad de prensa en el mundo».

THREAD We condemn today’s UK High Court decision to allow the extradition of Julian Assange to the US, which will prove historic for all the wrong reasons. We fully believe that Julian Assange has been targeted for his contributions to journalism. pic.twitter.com/eGHXkhGoKf

— Christophe Deloire (@cdeloire) December 10, 2021