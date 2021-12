El gobernador de Kentucky declaró estado de emergencia.

Violentos tornados tocaron tierra la noche del viernes en Arkansas, Illinois, Missouri, Kentucky y Tennessee, provocando alertas de tornado generalizadas

El gobernador de Kentucky (EE.UU), Andy Beshear, anunció este sábado que el número de muertos causados por el tornado que azotó el suroeste del estado habría superado los 70 y podría llegar al centenar, informa AP.

«Ha sido el fenómeno de tornado más devastador en la historia de nuestro estado», dijo Beshear. Beshear declaró el estado de emergencia y anunció que había movilizado a la Guardia Nacional de Kentucky y a la Policía Estatal para ayudar a responder a la emergencia.

This will be a night I won’t forget.. Helping with search and rescue I found this dog protecting its puppies in a collapsed 2 story home (Not sure about the people living here).. Breaks my heart so see all these people lose everything. pic.twitter.com/qxaYuwwH8D — Brandon Lane (@INstormchasing) December 11, 2021

Asimismo, informó que la comunidad de Mayfield había quedado devastada en una noche que calificó como «una de las más duras de la historia de Kentucky», donde se derrumbó el techo de una fábrica de velas donde se encontraban más de cien personas.

Video of the what I believe to be the tornado that traveled ~200 miles. Video from my dad’s front porch between Bremen and Sacramento, Kentucky. Terrifying. pic.twitter.com/CQ7aOHk2Gs — (@mitchell_knight) December 11, 2021

Mayfield, #Kentucky resident Seth Tynes posted this saying the «tornado went right through my backyard & destroyed several houses and businesses,» including causing a fire at a vacant home across the street. Says the city of roughly 10K folks took a «big hit.» #MayfieldTornado pic.twitter.com/CeXi1HGXjO — Philmonger (@phillipmbailey) December 11, 2021

El presidente estadounidense, Joe Biden, escribió en su cuenta de Twitter que había sido informado sobre las consecuencias del tornado y aseguró que las autoridades trabajan para dar con los supervivientes, mientras continúa la evaluación de los daños ocasionados. «Perder un ser querido en una tormenta así es una tragedia inimaginable», tuiteó.

#BREAKING: Kentucky Governor reports «mass casualties» after building collapse at a candle factory; says more than 50 people are likely dead after a violent tornado Passed by Doing catastrophic damage to Buildings and Cars pic.twitter.com/ppucDRDHmq — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 11, 2021

El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA informó la noche del viernes de al menos 24 tornados en los estados de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri y Tennessee.

BREAKING NEWS UPDATE: Kentucky Gov. Andy Beshear says there have been «mass casualties» after a collapse at a candle factory. At least 50 people in Ky. have died as tornadoes ripped through the state. Gov. says death toll could reach 100. https://t.co/iGLwnYIMBd pic.twitter.com/ORRQiuoPh4 — FoxNashville (@FOXNashville) December 11, 2021

A tremendous amount at damage from the deadly tornado the hit Mayfield, KY. I’ll be reporting live starting at 6:00am eastern on @weatherchannel. #KYwx #tornado #tornadooutbreak pic.twitter.com/g2XasZe5FG — Charles Peek (@CharlesPeekWX) December 11, 2021

En Illinois equipos de emergencia están respondiendo a reportes sobre heridos en un almacén de Amazon, donde al menos 100 trabajadores quedaron atrapados tras el colapso parcial del edificio provocado por un tornado. Si bien no está claro de inmediato cuántas personas resultaron heridas, la Agencia de Manejo de Emergencias de Collinsville lo calificó como un «incidente de víctimas masivas».

Empleados de Amazon quedaron atrapados al interior de un almacén de la compañía en Edwardsville, Illinois, donde este viernes se registró un tornado (VIDEO) https://t.co/krl3bX7gKY pic.twitter.com/xe5Mz127Gw — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 11, 2021

En Arkansas, un tornado golpeó un asilo de ancianos, dejando dos muertos y cinco heridos.

#Arkansas #AHORA | Al menos 2 personas han muerto, otras 5 resultaron heridas y más de 20 están atrapadas después de que un fuerte tornado azotara un hogar de ancianos en #Monette Manor en el condado de #Craighead. #tornadoemergency #tornadooutbreak #tornadowatch pic.twitter.com/0oZCr7kIIf — Carlos Juan Semidey (@QuakeChaser35) December 11, 2021

CONFIRMED: Monette Manor a nursing home in Monette, Arkansas took a direct hit by a very large tornado & collapsed with patients inside. Docs/RNs are pleading for help. pic.twitter.com/g3HDyYy7bX — Ellen Bacca (@ellenbacca) December 11, 2021

Dean Flener, portavoz de la Agencia de Manejo de Emergencias del estado de Tennessee informó que tres personas murieron a causa de las inclemencia climática, mientras que en Missouri se informó de al menos una muerte.