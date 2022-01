Presentando soluciones para un futuro Más Inclusivo, Sostenible y Conectado

LG estrena mundialmente en el ces sus innovaciones de hoy para un mejor mañana. En el CES 2022, LG Electronics (LG) presentó su visión para un estilo de vida renovado y un futuro mejor para todos. Organizado por el CEO de LG, William Cho, la premier mundial de LG presentó las diversas innovaciones de la compañía para el nuevo año y detalló sus continuos esfuerzos para crear una experiencia de usuario más inclusiva y sostenible en el futuro. El tema de LG para CES 2022, La mejor vida que te mereces, enfatiza el objetivo final de LG de elevar todos los aspectos de la vida diaria a través de la innovación tecnológica y de diseño. Esta visión cobra vida a través de tres cortometrajes: A Better Life for You (Una vida mejor para ti), A Better Life for All (Una vida mejor para todos) and A Better Life Tomorrow (Una vida mejor mañana).

Una vida mejor para ti: creando valor para cada estilo de vida

El concepto de LG del dispositivo actualizable es el tema central del primer cortometraje, A Better Life for You. Con capacidades mejoradas para aprender y evolucionar para satisfacer mejor las necesidades de los estilos de vida individuales de los usuarios, la plataforma ThinQ de LG habilita productos compatibles con aún más funciones para brindar comodidades adicionales en 2022. A Better Life for You muestra cómo los avances en las soluciones de entretenimiento de LG están brindando una experiencia interactiva más personalizada para los espectadores que disfrutan del contenido en pantallas más grandes en casa.

Se presentó LG StanbyME, una pantalla inalámbrica móvil privada inalámbrica que se coloca en cualquier lugar de la casa para brindar la mejor experiencia de visualización de un televisor tradicional. También haciendo su debut mundial, LG PuriCare ™ AeroTower es una solución todo en uno para el cuidado del aire en el hogar diseñada para brindar los beneficios de un purificador de aire, ventilador y calentador, mientras que el electrodoméstico de jardinería para interiores LG tiiun ofrece una manera simple, limpia y confiable de cultivar verduras saludables durante todo el año.

Una vida mejor para todos: Más sostenible, más inclusiva

El compromiso de LG de reducir su impacto ambiental y hacer que su negocio sea más sostenible es el enfoque de A Better Life for All. Las innovaciones de ahorro de energía integradas en el refrigerador InstaView® y su puerta transparente la cual «golpeas dos veces para ver el interior»; el mayor uso de materiales reciclados en los materiales de empaque de LG Soundbar y la reducción de componentes de plástico en los televisores OLED de LG apuntan al compromiso de LG de encontrar soluciones que son mejores para las personas y el planeta. Después del 2022, LG espera introducir más de 600.000 toneladas de plástico reciclado en sus procesos de fabricación y aumentar la recuperación de desechos electrónicos a ocho millones de toneladas para 2030.

La inclusión también es clave para el crecimiento de LG como marca y, hacia este objetivo, LG se compromete a invertir en Consejos Asesores de Accesibilidad en diferentes mercados. Los consejos están compuestos por expertos en accesibilidad y personas que viven con discapacidades y juegan un papel fundamental en asesorar a LG a medida que desarrolla productos con una experiencia de usuario más inclusiva en mente, como comandos de voz y etiquetado en Braille.

Para fomentar la innovación en las áreas de sostenibilidad e inclusión en 2022, LG está estableciendo el LIFE’S GOOD AWARD, enfocado en Innovación para la Tierra e Innovación para Todos, solicita ideas para minimizar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente y fabricar productos LG más accesibles y fáciles de usar. Se otorgará hasta USD 1 millón a los participantes ganadores, más detalles se anunciarán en el próximo año.

Una vida mejor mañana: modelo para el futuro

El tercer y último cortometraje se centra en el futuro y el papel de LG en convertir la ciencia ficción en realidad, con el robot de entrega puerta a puerta CLOi impulsado por IA, se está preparando para entrar en servicio. El público también disfruta de una mirada detrás de escena virtual mientras la artista de LG, Reah, ensaya para su próximo video musical.

También se destaca el LG OMNIPOD, una solución de concepto de movilidad que difumina la distinción entre el hogar y el automóvil. Ampliando las soluciones automotrices presentadas en el anterior automóvil conectado de LG en CES 2020, LG OMNIPOD es una extensión en la carretera del espacio vital personal. Diseñado para funcionar como una oficina en casa, un centro de entretenimiento o incluso un salón, LG OMNIPOD ofrece una mirada a cómo una persona ocupada podría hacer más en un futuro en el que trabajar de forma remota no significa tener que trabajar desde casa.

Ubicada dentro de la entrada principal de salón central en el Centro de Convenciones de Las Vegas, la exhibición de LG promete ofrecer a los visitantes físicos y en línea, una experiencia atractiva e interactiva a través de las tecnologías AR y VR.

El escaparate de Home Entertainment de LG se presenta en LG Virtual Studio en tres zonas individuales: LG OLED en Metaverse, Virtual Showroom y LG OLED Art. Las tres zonas permiten a los visitantes descubrir y experimentar los últimos productos de la empresa de formas atractivas e interactivas. Los nuevos electrodomésticos de LG se presentarán en las salas de exposiciones virtuales acertadamente llamadas LG Home, LG Home by Objet Collection y LG ThinQ.

Leer más: LG crea una experiencia física y virtual en CES 2022 para involucrar a públicos globales

LG Home es un espacio vital virtual donde los visitantes pueden explorar los últimos electrodomésticos de la compañía, incluido un nuevo juego de lavadora-secadora, PuriCare AeroTower y LG tiiun. En LG Home by Objet Collection, los visitantes pueden seleccionar su propio espacio eligiendo el papel tapiz, el piso y otros elementos de diseño de interiores para armonizar con los electrodomésticos personalizables de la colección premium lifestyle de LG.

LG ThinQ ofrece a los visitantes un «recorrido» por todas las características y funciones del ecosistema inteligente de LG, todas accesibles a través de la aplicación LG ThinQ mejorada.

Visita el sitio web de LG en el CES y el canal oficial de YouTube para obtener más información sobre lo que LG tiene reservado para CES 2022.