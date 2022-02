La NASA expresa su preocupación por la próxima puesta en órbita de 30.000 satélites

La NASA advirtió este martes a la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, por sus siglas en inglés) que los planes de SpaceX de colocar en órbita un total de 30.000 satélites que integrarán el sistema Starlink de segunda generación, podrían interferir con las actividades científicas y vuelos espaciales tripulados que opera la agencia espacial.

La representante de la NASA ante el Grupo Interagencial de Transporte Espacial Comercial, Samantha Fonder, detalló que actualmente existen unos 25.000 objetos rastreados en órbita, de los cuales unos 6.100 se localizan a una distancia por debajo de los 600 kilómetros. Advirtió que una eventual expansión en los planes de SpaceX «duplicaría con creces la cantidad de objetos rastreados en órbita y aumentaría más de cinco veces la cantidad de objetos por debajo de los 600 km», lo que aumenta el riesgo de colisiones.

Por otra parte, el sistema ‘Starlink Gen 2’ podría afectar a los instrumentos de observación astronómica pertenecientes a las diversas misiones científicas de la NASA, ya que crearían reflejos de la luz solar, interfiriendo con las investigaciones. El Telescopio Espacial Hubble también podría verse afectado por los satélites que pretende establecer SpaceX en la órbita baja de la Tierra.

Además, los lanzamientos de misiones tripuladas y carga hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), se verían comprometidas, ya que los satélites Starlink estarían orbitando debajo del laboratorio científico espacial. A la agencia espacial «le preocupa la creciente falta de disponibilidad de ventanas de lanzamiento seguras, especialmente para misiones que requieren ventanas de lanzamiento breves o instantáneas, como misiones planetarias como Europa Clipper».

«El aumento propuesto en la cantidad de naves espaciales Starlink en órbita requerirá una mayor coordinación y comunicación entre las dos partes para garantizar la seguridad continua de los activos de SpaceX y la NASA», afirmó Samantha Fonder, que pidió responsabilidad para garantizar la «seguridad de los vuelos espaciales y la sostenibilidad a largo plazo del entorno espacial». Asimismo, indicó que la agencia espacial no se opone a la licencia de la FCC para que la empresa de Elon Musk opere ‘Starlink Gen 2’, sino simplemente quiere abordar cuestiones de seguridad entre ambas partes.

