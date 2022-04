Descubren en Turquía una enorme ciudad subterránea con santuarios y túneles

Una excavación realizada en la localidad turca de Midyat, ubicada en la provincia de Mardin, al sudeste del país, permitió descubrir una enorme ciudad subterránea que data de los siglos II y III d. C., publica Anadolu Agency.

Según comentó el alcalde local, Veysi Sahin, los trabajos se iniciaron en una cueva hallada durante una serie de tareas de limpieza y conservación de calles y casas históricas que comenzaron hace dos años. Al profundizar la excavación, fueron hallados santuarios, pozos de agua, lugares de almacenamiento y varios túneles.

Matiate has been used uninterruptedly for 1,900 years. It was first built as a hiding place or escape area. Families and groups who accepted Christianity generally took shelter in underground cities to escape the persecution of Rome https://t.co/JIOQb1KF9f

— Bilal Cleland (@BilalCleland) April 20, 2022