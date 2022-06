Cinco jóvenes violan a una menor de 17 años en la India

Tres sospechosos han sido arrestados y dos más están en búsqueda y captura en la India en relación con la presunta violación de una menor de 17 años, informa Times of India haciendo referencia a la Policía.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, en la capital del estado de Telangana, Hyderabad. La menor regresaba de una fiesta cuando los cinco sospechosos —tres de los cuales también son menores— le ofrecieron llevarla a casa en coche. Luego, fue violada dentro del vehículo.

Antes de subir en el auto, el grupo fue grabado por una cámara de vigilancia, lo que facilitó la identificación.

Dos de los sospechosos pertenecen a familias influyentes de la política local. Uno de ellos, de 17 años, es el hijo de «un político que mantiene una posición importante en el Gobierno de Telangana», precisa el diario.

Los hechos ya han tenido repercusiones políticas. El sábado, en Hyderabad tuvieron lugar protestas por la violación, en las que arrestaron varios activistas.

Our NSUI president @VenkatBalmoor lead the protest at home minister’s residence against the gangrape of a minor girl allegedly by MLA’s son & others in Hyderabad.

We condemn NSUI leaders arrest & demand immediate release. pic.twitter.com/W0RGx51Rr5

— Telangana Congress (@INCTelangana) June 3, 2022