Así quedó la residencia privada del primer ministro de Sri Lanka tras ser incendiada por manifestantes

Videos compartidos por medios locales de Sri Lanka muestran los escombros dentro de la residencia privada del primer ministro del país, Ranil Wickremesinghe, tras el incendio provocado por los manifestantes durante las masivas protestas ocurridas este sábado en la capital de Colombo.

La Policía ya arrestó a tres individuos relacionados con los desmanes, detalla el medio local Daily Mirror. Entre los detenidos se encuentra un joven de 19 años, oriundo de la ciudad de Mount Lavinia; otro de 24, del suburbio capitalino de Kadawatha; y el tercero, de 28, procedente de la ciudad de Galle. Los agentes continúan con la investigación y esperan poder detener a otros sospechosos.

Aparte de la casa del jefe del Ejecutivo, el hogar de su sobrino, ubicado en las cercanías, también fue asaltado.

Mientras, un video publicado por la agencia india ANI muestra que los manifestantes todavía se encuentran en la residencia de Wickremesinghe e incluso empezaron a cocinar.

#WATCH | Sri Lanka: Protestors start preparing & cooking food inside the premises of the residence of the Sri Lankan PM, in Colombo, as they continue to remain there amid ongoing protests against the country’s financial turmoil#SriLankaEconomicCrisis pic.twitter.com/6kHuo2bgcY

— ANI (@ANI) July 10, 2022