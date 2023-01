La desaparición de cuatro jóvenes desde el día de Navidad pone en alerta a México y EE.UU.

Este miércoles familiares y conocidos de los cuatro jóvenes que desaparecieron el día de Navidad en el estado de Zacatecas marcharon para exigir a las autoridades que aceleren la búsqueda de sus allegados, a casi diez días de no tener noticias de ellos.

«De norte a sur, de este a oeste, los vamos a encontrar cueste lo que cueste», clamaron los asistentes a la protesta que tuvo lugar en las calles del Centro Histórico de Zacatecas, en la región central de México, reporta La Jornada de México.

Daniela Márquez Pichardo, de 31 años, su prometido José Melesio Gutiérrez Farias, de 36, su hermana Viviana Márquez Pichardo, de 26, y su prima Irma Paola Vargas Montoya, de 27, fueron vistos por última vez el 25 de diciembre cerca de la localidad zacatecana de Víboras, en el municipio de Tepetongo.

Días antes, Gutiérrez Farías, ciudadano estadounidense y residente en Ohio, viajó a México para pasar las fiestas decembrinas junto a su futura esposa y su familia, a quien solía visitar al menos tres veces al año.

El día de Navidad, la pareja, la hermana de ella y su prima decidieron ir de paseo al poblado de Jerez, en Zacatecas, famoso por sus desfiles y sus decoraciones en estas fechas. Después de cenar, los jóvenes intentaron regresar a la comunidad de Colotlán en Jalisco, donde vivían las hermanas; sin embargo, desparecieron en la carretera federal número 23 que conecta a ambos estados.

#BREAKING Jose Gutierrez, a Miami graduate and Cincinnati architect, is missing in Mexico. His family fears he and his fiancée have been abducted or worse. They say they’ve contacted the FBI, U.S. government officials and local police to help. pic.twitter.com/tj8Fxj2bmp

— FOX19 NOW (@FOX19) December 29, 2022