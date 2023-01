Subastan un vestido de la princesa Diana que vendió poco antes de su muerte

Uno de los vestidos de noche más icónicos de la princesa Diana de Gales se subastará a finales de enero en la casa neoyorquina de Sotheby’s y, según estimaciones de expertos, podría venderse entre 80.000 y 120.000 dólares.

Se trata del vestido de terciopelo color berenjena sin tirantes y con tres botones dorados en la espalda, creado por el modista Victor Edelstein en 1989.

#NEW A dress belonged to Diana, Princess of Wales will be auctioned off by Sotheby’s next month. Designed by Victor Edelstein in 1989, the Princess wore it for a series of portraits released in 1991 💜

It is estimates to sold between 80,000 and 120,000$ pic.twitter.com/P1ASCg7vRI

— CoutureAndRoyals (@CoutureRoyals) January 7, 2023