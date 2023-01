Descubren en China los cimientos de 7 viviendas de hace 6.000 años

Arqueólogos chinos descubrieron en la provincia de Henan, en el centro del país, los cimientos de siete viviendas construidas hace unos 6.000 años, informó el lunes la agencia Xinhua.

Los restos hallados pertenecen a la cultura neolítica yangshao, de Asia oriental, que floreció en el curso medio del río Amarillo, o Huang He, la cuna de la civilización china, hace entre cinco mil y siete mil años. Las excavaciones se llevaron a cabo en el yacimiento arqueológico de Beiyangping, en la ciudad de Lingbao, a unos 800 km al suroeste de Pekín, según el Instituto de Patrimonio Cultural y Arqueología.

Over the past 10 months of 2022, 7 house ruins and 2 ring trenches of the Yangshao Culture period (7000-5000 BC) have been discovered at the northern, central and southern parts of the Beiyangping site (灵宝北阳平遗址) in Lingbao city, Central China’s Henan province. @zlj517 pic.twitter.com/E74ZFmstvs

— Wonderful Henan (@HenanWonderful) December 5, 2022