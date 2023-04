Captan la colisión de dos ‘galaxias Caramelo’ a 180 millones de años luz

El Gemini Norte, uno de los dos telescopios idénticos que forman parte del Observatorio Internacional Gemini, logró captar la colisión frontal de dos ‘galaxias Caramelo’, informó el pasado miércoles el Laboratorio Nacional de Investigación para la Astronomía Óptica-Infrarroja (NOIRLab, por sus siglas en inglés).

El par galáctico, que está integrado por los sistemas estelares UGC 12914 y UGC 12915, se encuentra situado en la constelación de Pegaso, a unos 180 millones de años luz de la Tierra.

De acuerdo con el NOIRLab, los choques entre galaxias están entre los eventos astronómicos más «transformadores», puesto que tienen una función importante en la evolución del universo. Esto se debe a que, luego de la colisión, estos objetos astronómicos pueden acumular grandes cantidades de gas, polvo y estrellas que se mezclan en un proceso altamente dinámico, dando como resultado la aparición de nubes moleculares con una considerable población de estrellas recién formadas.

No obstante, cuando la UGC 12914 y la UGC 12915 chocaron de frente hace unos 25 a 30 millones de años, se originó un puente masivo de gas altamente turbulento que abarca las dos galaxias. La estructura tiene una particularidad que la diferencia de las demás, puesto que está desprovista de una formación estelar significativa, debido a la condición convulsa del gas.

