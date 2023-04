Hallan en la boca de un caimán el cuerpo de un niño de 2 años desaparecido en EE.UU.

La Policía de St. Petersburg (Florida, EE.UU.) localizó este viernes el cuerpo sin vida de Taylen Mosley, un niño afroamericano de dos años, en las fauces de un caimán. El niño se encontraba desaparecido desde que su madre fue hallada muerta el día anterior.

El jueves, los agentes encontraron sin vida a la progenitora, Pashun Jeffrey, de 20 años, que fue apuñalada en su apartamento. El principal sospechoso del crimen es el padre del niño, Thomas Mosley, de 21 años, que será imputado por dos cargos de asesinato en primer grado, tanto de Pashun como de Taylen.

Volunteer Search for Taylen: Anyone who wants to help #stpetepd search for missing 2 y/o Taylen Mosley, gather at 8 a.m., Saturday, at the tent in the Winn Dixie parking lot, 11100 4th St. N. Teams will go with officers. Wear comfortable shoes, hats, sunscreen, & water. pic.twitter.com/TpNuMZH9r2

— St. Pete Police (@StPetePD) March 31, 2023