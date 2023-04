Una dermatóloga intenta envenenar a su esposo vertiendo líquido desatascador de cañerías en el té

La Justicia de EE.UU. acusó a una dermatóloga de California por presuntamente envenenar a su esposo vertiendo un líquido desatascador de cañerías en su taza de té.

Yue ‘Emily’ Yu, de 45 años, de la ciudad de Irvine, fue acusada por un gran jurado de tres delitos graves de envenenamiento y un cargo de agresión doméstica con lesiones, comunicó este miércoles la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Orange, agregando que podría enfrentarse a una sentencia máxima de ocho años y ocho meses si es declarada culpable de todos los cargos.

