Subastan por precio récord unas zapatillas que usó Michael Jordan

Un par de zapatillas de la leyenda del baloncesto estadounidense Michael Jordan se vendieron este martes por la cifra récord de 2,2 millones de dólares, convirtiéndose en las más caras jamás vendidas en una subasta.

Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE

— Sotheby’s (@Sothebys) April 11, 2023