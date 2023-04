Musk promete pagar un millón de dogecoines al que demuestre que su familia tenía una mina de esmeraldas en África

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, declaró que pagaría un millón de dogecoines (unos 86.500 dólares) a quien demuestre que su familia poseía acciones de una mina de esmeraldas en África.

La oferta llegó luego de que el usuario de Twitter DogeDesigner publicara un tuit en el que afirmaba que el magnate nunca había tenido un yacimiento de este mineral. «Una oferta abierta de 69.420 doge [dogecoines] a todos los medios que publican información falsa. Envíenme una prueba de su existencia y tomen sus doge», tuiteó el internauta.

Elon Musk never owned an emerald mine. @elonmusk

An open offer of 69.420 Doge to all the media outlets who are publishing false information. Send me a proof of its existence & take your doge. 🤣

📸 @dvorahfr pic.twitter.com/jx32wArKUP

— DogeDesigner (@cb_doge) April 12, 2023