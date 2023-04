Puñetazo a Winnie the Pooh: parches que caricaturizan a Xi Jinping arrasan en Taiwán

Las ventas de unos parches que muestran a un oso negro de Taiwán dando un puñetazo a Winnie the Pooh, personaje utilizado para caricaturizar al líder chino Xi Jinping por sus opositores, se han disparado en los últimos días entre los residentes de la isla.

El interés por estas insignias no oficiales, en las que el oso negro sostiene una bandera taiwanesa bajo el lema «¡Lucha!», aumentó luego de que la agencia de noticias militares de Taiwán publicara el domingo pasado una foto en la que un piloto de la Fuerza Aérea lleva una copia del parche mientras inspecciona un caza de combate.

La insignia ha adquirido popularidad también tras los recientes ejercicios militares chinos a gran escala, que duraron tres días e incluyeron un simulacro de bloqueo aéreo y naval a la isla. Pekín respondió de esta forma al encuentro de la líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, con el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Kevin McCarthy, en donde se abordó, entre otros asuntos, la cuestión de los suministros armamentísticos a Taipéi.

«Quería impulsar la moral de nuestras tropas a través del diseño de este parche», dijo a Reuters Alec Hsu, quien lleva vendiendo este artículo desde el año pasado. El diseñador señaló que ya encargó la producción de más parches para satisfacer la creciente demanda.

Desde la Fuerza Aérea de Taiwán señalaron a la agencia británica que no «alientan específicamente» a sus efectivos a que se pongan el parche. No obstante, afirman que mantendrán «una actitud abierta» con todo lo que eleve la moral.

