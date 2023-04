La sonda Juice de la ESA parte hacia Júpiter a buscar rastros de vida

La sonda europea JUpiter ICy Moons Explorer (Juice), de la Agencia Espacial Europea (ESA), está a punto de partir hacia Júpiter. Su misión es orbitar el planeta para estudiar tres de sus cuatro lunas heladas más grandes: Ganímedes, Europa y Calisto, cada una de las cuales contendría un océano de agua líquida bajo el hielo.

Inicialmente previsto para el 13 abril, el lanzamiento del cohete-portador pesado europeo Ariane 5 con la misión Juice se pospuso debido a una posible tormenta eléctrica, anunció este jueves en Twitter el ente operador del cohete, Arianespace.

Ahora se espera que inicie hoy su misión para verificar la existencia de esos océanos en las lunas del gigante gaseoso.

#DestinationJupiter: [update] how to watch launch of #ESAJuice to Jupiter

Live from 12:45 BST/13:45 CEST on 14 April

📺 Tune into #ESAwebTV

🇫🇷 In French on #ESAwebTV2

📺 Via ESA’s #YouTube stream 👉 https://t.co/wcVWoDcEt4

🔗https://t.co/4DtBfdFR38 pic.twitter.com/dlFKflwZet

— ESA (@esa) April 13, 2023