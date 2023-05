7 muertos tras un atropello intencional frente a un albergue de inmigrantes en Texas

Siete personas han muerto en Brownsville, Texas, luego de que un automóvil atropellara a varios peatones. El incidente ocurrió temprano en la mañana, frente a un refugio para inmigrantes y personas sin hogar. Según las declaraciones de varios testigos, todo parece indicar que el automovilista los atropelló intencionalmente.

Además, al menos diez personas están siendo tratadas por heridas graves y leves en el hospital, comunicó a ValleyCentral un representante del Departamento de Policía de Brownsville. La Policía tiene al sospechoso bajo custodia.

El conductor está recibiendo tratamiento en el hospital bajo vigilancia policial. Actualmente se están realizando pruebas para verificar el consumo de alcohol y drogas.

#BREAKING 7 dead, up to 6 injured after car runs into pedestrians in Brownsville, Texas; alleged driver arrested https://t.co/L7weE6zSYh

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 7, 2023