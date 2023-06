Captan por primera vez en video a crías recién nacidas de las tortugas más amenazadas del planeta

Miembros del grupo conservacionista Flora & Fauna captaron por primera vez en video a crías recién nacidas de tortugas pavo real de caparazón blando de Birmania (‘Nilssonia formosa’) en vida silvestre. Se trata de una de las especies de tortuga de agua dulce más amenazadas del planeta.

De acuerdo a la organización, durante un patrullaje reciente, un equipo de conservacionistas descubrió alrededor de 15 crías de tortuga saliendo de uno de los nidos que monitorean constantemente. Se sospecha que muchas otras crías de la misma camada nacieron antes del hallazgo y que estas se dirigieron a los humedales, un entorno más seguro.

El equipo capturó las tortugas para recopilar datos fundamentales sobre la especie, como el peso y la talla, antes de ponerlas de nueva cuenta en libertad en el lago Indawgyi, designado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2017.

Our team collected the turtles in order to gather vital data on the species. They have since been released into the wild during a small ceremony held in the presence of the community. pic.twitter.com/wSKFJE8kYA

Según detalla Flora & Fauna, esta especie endémica de Myanmar «debe su nombre al llamativo patrón de manchas oculares en la parte superior de su caparazón». Entre sus características más llamativas se encuentra su capacidad de retraer la cabeza hacia su cuello.

Actualmente, las poblaciones de tortuga pavo real se encuentran al borde de la extinción debido a la sobreexplotación para abastecer la demanda del mercado de alimentos asiático, así como por la destrucción de su hábitat y su captura accidental.

15 critically endangered softshell turtles hatched this week. Our team in Myanmar, who regularly patrol the nesting area, collected the hatchlings to gather information such as size and weight.

They were then released into the wild by our colleagues and the local community. pic.twitter.com/gDTx7w8XBA

