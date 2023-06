Capturan a un «monstruoso pez» de apariencia prehistórica del tamaño de una miniván de carga (FOTOS)

Alessandro Biancardi, un pescador profesional italiano del equipo MADCAT –empresa dedicada al material de pesca–, capturó en el río Po un monstruoso siluro de casi tres metros, de un tamaño similar al de una miniván de carga. Las dimensiones del gigantesco pez de apariencia prehistórica podrían significar una nueva marca mundial.

Según comentó el pescador, «el nivel del agua empezaba a bajar» cuando de repente sintió una «poderosa picada» en su caña. «El pez se quedó quieto unos segundos antes de iniciar una lucha muy complicada, entre fuertes corrientes y muchos obstáculos sumergidos […] La adrenalina empezó a subir con fuerza y el miedo a perderlo casi me hizo entrar en pánico, estaba solo frente al siluro más grande que había visto en 23 años», relató.

De acuerdo a Biancardi, no fue sencillo capturar al enorme «pez prehistórico», ya que este opuso resistencia durante 40 minutos. «Intenté sujetarle por la boca 2 o 3 veces, pero seguía siendo demasiado fuerte, así que decidí meterme en aguas poco profundas para intentar sacarlo a tierra desde la orilla. Después de unos cuantos intentos, ¡lo conseguí!», señaló.

A 285-cm-long behemoth catfish astounded an Italian fisherman after a 40-minute fishing struggle. The «monster» reportedly might have broken the world record for the largest catfish ever caught but was set free before its weight could be taken.

(Photo: Alessandro Biancardi/VCG) pic.twitter.com/VixzqIJXD4

— People’s Daily, China (@PDChina) June 8, 2023