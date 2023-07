‘Censuran’ a A$AP Rocky y Rihanna por una foto de un collar en forma de Z hecha de tanques

El rapero estadounidense Rakim Mayers, más conocido por su nombre artístico A$AP Rocky, publicó en su cuenta de Instagram* una fotografía de un collar en forma de Z compuesta por tres figuras de tanques, lo que provocó el descontento de muchos internautas.

Tras una ola de críticas, el artista eliminó la imagen, pero los usuarios continuaron con sus reproches en otras publicaciones de Mayers.

A$AP Rocky is currently facing backlash over his new “Z” pendant, which is made up of three small Russian T-90 tanks.

People have interpreted Rocky’s “Z” pendant as a sign of supporting Russia in the ongoing Ukraine conflict, but it’s more likely that the pendant is actually an… pic.twitter.com/YEly4cBO6p

— Kurrco (@Kurrco) July 21, 2023