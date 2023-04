Científicos ‘dan vida’ a pájaros muertos al convertirlos en drones

Un equipo del Instituto de Minería y Tecnología de Nuevo México (EE.UU.) decidió darles una nueva vida a pájaros muertos convirtiéndolos en drones con la ayuda de la taxidermia para que puedan servir a la ciencia.

El profesor de ingeniería mecánica Mostafa Hassanalian, quien lidera el proyecto, concluyó que los pájaros mecánicos no daban los resultados deseados, pero los modificados con taxidermia, en cambio, podrían ayudar a estudiar la formación y los patrones de vuelo de las bandadas de aves reales, y luego esos conocimientos podrían aplicarse en la industria de la aviación.

«Si aprendemos cómo estos pájaros manejan […] la energía entre sí mismos, podemos aplicarlo en la futura industria de la aviación para ahorrar más energía y combustible«, comentó Hassanalian a Reuters.

Dead birds get new life: New Mexico researchers develop taxidermy bird drones https://t.co/I6ZucIk2WH pic.twitter.com/gySX9iGH3F

— Reuters (@Reuters) April 16, 2023