Declaran cuarentena en un condado de Florida por una plaga de caracoles africanos gigantes

Una plaga de caracoles terrestres africanos gigantes en la ciudad de Miramar (Florida, EE.UU.) empujó a las autoridades a decretar una cuarentena en el condado de Broward el martes de esta semana, informa la cadena NBC.

La medida prohíbe mover caracoles, plantas, abono, tierra o materiales de construcción a través o desde el área de cuarentena.

El ‘Lissachatina fulica’ es una especie de caracol que puede llegar a medir unos 30 cm de largo y consume más de 500 tipos diferentes de plantas, según el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (FDACS, por sus siglas en inglés).

Parts of Broward County, Florida, are under quarantine after a giant African land snail was found earlier this month, agriculture authorities said. https://t.co/lEGwwn8R9S

— NBC Bay Area (@nbcbayarea) June 22, 2023