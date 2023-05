El agua del Gran Canal de Venecia se tiñe de verde y nadie sabe por qué (FOTOS, VIDEOS)

El agua en el Gran Canal de Venecia, en Italia, se tiñó de verde este domingo, lo que obligó a las autoridades locales a convocar una reunión urgente para investigar el origen y la causa de la extraña coloración, informa la prensa italiana.

La mancha apareció por la mañana en un punto cercano al famoso puente de Rialto y luego empezó a extenderse por el Gran Canal y otras vías fluviales de la urbe.

El incidente se registró cuando ya había dado comienzo la popular regata de remo Vogalonga, evento que se celebra anualmente como muestra de rechazo ante la presencia cada vez mayor de barcas a motor en los canales de Venecia.

En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que se tratara de una manifestación realizada por grupos ambientalistas, pero los resultados preliminares de las muestras del agua tomadas por las fuerzas del orden indican que la fuente sería una especie de ‘trazador’, un líquido que se inyecta en las tuberías o desagües urbanos en caso de fuga para entender la ruta seguida por la filtración de agua.

Por otra parte, las autoridades aseguran que la sustancia no es tóxica y tampoco representa un peligro para la salud humana. A la espera de los resultados finales de los análisis del agua y de los datos recopilados en la investigación, el Gobierno local mantendrá este lunes una nueva reunión.

