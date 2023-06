Encuentran objeto de plata con la cabeza de Medusa y 1.800 años de antigüedad en un fuerte romano en Inglaterra

Un objeto de decoración militar de plata, con casi 1.800 años de antigüedad, que representa la cabeza de la gorgona Medusa ha sido descubierto en Inglaterra en un sitio arqueológico que alguna vez fue la frontera norte del Imperio romano.

A principios de junio, arqueólogos descubrieron una falera (un botón con adornos en relieve que solía usarse en las armaduras de los guerreros y los arneses de los caballos en la época romana), durante una excavación arqueológica en Vindolanda, un fuerte auxiliar romano construido a fines del siglo I.

This is a silver phalera (military decoration) depicting the head of Medusa,uncovered from a barrack floor, dating to the Hadrianic period of occupation. #Vindolanda pic.twitter.com/b0Gs3MiixF

