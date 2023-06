FC Barcelona se pronuncia oficialmente sobre decisión de Lionel Messi que se va con el Inter Miami CF

Tras la decisión de jugar del lado del Inter Miami del jugador Lionel Messi, el Barcelona presentó un reciente comunicado que afirma lo siguiente:

El lunes 5 de junio, Jorge Messi, padre y representante del jugador, comunicó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter Miami, a pesar de haberle presentado una propuesta del Barça, en consideración al deseo tanto del FC Barcelona como de Lionel Messi para que vuelva a vestir de azulgrana.

El presidente Laporta entendió y respetó la decisión de Messi de querer competir en una liga con menos exigencias, más alejada de los focos y de la presión a la que ha estado sometido en los últimos años.

Official statement from FC Barcelona on Leo Messi's decision to play for Inter Miamihttps://t.co/iuliiDOxsY

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 7, 2023