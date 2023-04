«Fui cómplice de las ganas que ella tenía»: Revelan las últimas declaraciones de Dani Alves

Las últimas declaraciones del futbolista brasileño Dani Alves, acusado de violar a finales del año pasado a una joven en una discoteca de Barcelona (España), salieron a la luz dos semanas después de su cuarta comparecencia ante el tribunal, en la que admitió haber mentido a la jueza en la primera audiencia, cuando alegó nunca haber conocido a la presunta víctima.

Sin embargo, el 17 de abril, el exjugador del Barça confesó ante la Justicia que mantuvo relaciones sexuales con penetración consentidas con la denunciante, manifestando que sus anteriores comentarios al respecto fueron falsos para ocultar la infidelidad a su esposa. La transcripción de la declaración del futbolista fue obtenida y dada a conocer este sábado por la Cadena Ser.

Según estos documentos, la supuesta víctima de 23 años, entre otras al menos cuatro mujeres, fue presentada a Alves y su amigo por el camarero del local. El futbolista alegó que había notado «su buena disposición por la manera como bailaba», y cómo se acercaba a él.

«Le dije de trasladar todo eso al baño. Me dijo que sí, que no había problema. Le dije que yo iba primero y que la esperaría dentro», relató el jugador. «Le pregunté dos veces si le estaba gustando y me dijo que sí», afirmó Alves.

Antes de salir del baño, el deportista supuestamente le dijo a la chica que ella debía esperar para que nadie los vea juntos, algo que cree que habría enfadado a la joven.

Las palabras de Alves sobre lo sucedido siguen contradiciendo el testimonio de la presunta víctima, avalado además por los indicios recogidos por la policía y declaraciones de los testigos.

La joven asegura que el futbolista la invitó a pasar al baño, y cuando entraron, le dijo que no podía marcharse, la forzó para que le practicara una felación y la abofeteó. Acto seguido, la penetró «de manera violenta» hasta eyacular y se fue.

Al salir del baño, la mujer dijo a sus amigas que debían irse y rompió en llanto. Las cámaras grabaron a Alves pasando a su lado sin inmutarse. Según el futbolista, porque no la vio.

«Si la hubiese visto en la salida, la hubiese parado para preguntarle qué le había pasado porque hasta entonces todo estaba bien, dentro de lo que queríamos», aseguró el jugador. «Yo fui simplemente un cómplice de las ganas que ella tenía o de las que tenía yo», sostuvo.

Cuando los amigos de la víctima alertaron al personal de seguridad y llegó un equipo de la Policía, Alves ya se había ido del lugar. El futbolista fue detenido en Barcelona un mes después de lo sucedido y se le dictó prisión provisional sin fianza, decisión que obedece al temor de que abandone España, ya que no tiene arraigo en el país, es brasileño y entre ambas naciones no hay convenio de extradición.