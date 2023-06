Entrenamiento para aprender a sonreír gana popularidad en Japón

En Japón se han creado entrenamientos para aprender a sonreír. El uso de mascarillas debido a la pandemia por covid-19 era casi general en el país, y ahora que las medidas sobre la obligatoriedad del tapabocas son más flexibles, muchas personas acostumbradas a no usar expresiones faciales están optando por ir a lecciones para ejercitar su sonrisa.

Keiko Kawano, entrenadora de sonrisa, ha visto su negocio crecer desde el año pasado, gracias a compañías que buscan vendedores más amables y a gobiernos locales que procuran el bienestar de su comunidad. Una hora de lección puede costar 7.700 yenes (unos 55 dólares), detalla Reuters.

El método de la entrenadora se llama «Técnica de sonrisa al estilo hollywoodense» y los estudiantes pueden probar su técnica y ser calificados con una tableta. Kawano dice que los japoneses no están tan acostumbrados a sonreír como los occidentales y que con la llegada de turistas, necesitan comunicarse con los extranjeros con algo más que sus ojos.

Una encuesta hecha en mayo por la radiotelevisión pública NHK arrojó que un 40 % de japoneses siguen usando mascarillas siempre, independientemente de la situación, un 50 % la usan o no dependiendo de la situación y un 10 % no la usa independientemente de la situación.

Según NHK, a partir de los resultados, la razón para usar la mascarilla no es solo por el miedo a infectarse, sino también porque otras personas usan el tapabocas. Si alguien no lo lleva puesto, puede causar nerviosismo en la gente alrededor por la posibilidad de infección, y muchos piensan que es mejor usarlo. Es una cuestión de costumbre, después de llevar mascarilla durante tres años, algunas personas lo ven como un hábito al que no le ponen ninguna resistencia.

Desde antes de la crisis sanitaria por covid-19, el uso de mascarillas estaba normalizado en Japón, sobre todo en época de resfriados o para prevenir enfermarse en tiempo de exámenes.