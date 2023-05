Hallan en el mar de la China Meridional dos naves hundidas de la dinastía Ming

Arqueólogos subacuáticos chinos comenzaron a investigar y mapear dos barcos mercantes cargados de porcelana y madera, que se hundieron hace unos 500 años y habían sido hallados hace unos meses en el disputado mar de la China Meridional, informa South China Morning Post.

La investigación forma parte de una misión que durará un año para evaluar científicamente cómo preservar y proteger los dos naufragios de «importancia arqueológica mundial», dio a conocer la Administración Nacional del Patrimonio Cultural china.

Two ancient shipwrecks dating back to around 1488 to 1521 of the Ming Dynasty have been discovered in the South China Sea, with one containing an estimated over 100,000 artifacts, primarily porcelain, and the other a large number of logs, Chinese authorities announced on Sunday. pic.twitter.com/XqW1GwIx7g

— People’s Daily, China (@PDChina) May 21, 2023