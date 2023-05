Hong Kong envía bacterias terrestres al espacio en la primera investigación agrícola de la ciudad en ser puesta en órbita

Investigadores de la Universidad China de Hong Kong (CUHK, por sus siglas en inglés) enviaron muestras de bacterias terrestres a bordo de la nave espacial de carga Tianzhou-6, que despegó el pasado miércoles desde el sitio de lanzamiento de Wenchang, en la provincia de Hainan, con destino a la Estación Espacial China, informó este lunes la institución científica hongkonesa.

Se trata del primer proyecto de investigación agrícola por parte de Hong Kong en ser puesto en órbita. De acuerdo con la CUHK, el experimento consiste en observar los cambios en las bacterias del género ‘Rhizobium’ mediante el estudio de las mutaciones (mutagénesis) provocadas por el entorno espacial.

Los rizobios, tal y como se los denomina comúnmente, son conocidos por tener la capacidad de formar nódulos en simbiosis con las raíces de algunas plantas, como leguminosas, para convertir el nitrógeno proveniente de la atmósfera en compuestos nitrogenados, los cuales se fijarán en el suelo donde se encuentran sus plantas anfitrionas. De esta manera, esta materia orgánica actúa como fertilizante natural para la cosecha de la soja.

