Imagen satelital muestra la gigantesca ‘mancha’ de un vertedero de ropa en un desierto de Chile

La compañía estadounidense SkyFi, que brinda acceso a los datos de observación satelital de la Tierra, captó la semana pasada desde el espacio la imagen de una enorme pila de ropa en el desierto de Atacama, en Chile. La imagen, de muy alta resolución (50 cm), se obtuvo por un costo de 44 dólares.

By purchasing a $44 Existing Image at 50 cm resolution, we can confirm the giant clothes pile in the desert of Chile exists and is growing. https://t.co/47SssKPdtI pic.twitter.com/RlfUSBWbu9

